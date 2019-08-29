Грабящие Украину бандиты ни во что не ставят президента Владимира Зеленского, сокрушаются эксперты. По их мнению, в ближайшие месяцы главе государства придется ликвидировать анклавы незаконной добычи янтаря и вырубки лесов. От этого будет зависеть, станет ли бывший комик президентом всей страны или его власть ограничится центром Киева, отметил политолог Валентин Гладких.

Грабящие Украину бандиты ни во что не ставят президента Владимира Зеленского, сокрушаются эксперты. По их мнению, в ближайшие месяцы главе государства придется ликвидировать анклавы незаконной добычи янтаря и вырубки лесов. От этого будет зависеть, станет ли бывший комик президентом всей страны или его власть ограничится центром Киева, отметил политолог Валентин Гладких.Украина погружается в феодализм, где никто ничего неконтролирует, констатировал эксперт. "Посмотрим, как будут бороться с"янтарной республикой", с вырубкой леса. Тогда мы увидим результат", – сказал Гладкихв эфире телеканала NewsOne.Несколько лет назад на Западной Украине сформировалсяпреступный анклав по добыче янтаря. Его территория охраняется вооруженнымилюдьми, власти ее не контролируют. В народе анклав получил название"Янтарная республика". Добыча янтаря сопровождается варварскойвырубкой леса.Зеленые массивы уничтожаются и в Харьковской области. Ценныепороды дуба нелегально вывозят за границу. проводил совещание оситуации в регионе, но так называемые черные лесорубы президентские указанияигнорируют.О неустойчивом положении нового президента говорил ранее иполиттехнолог Денис Богуш. Главной угрозой для Зеленского эксперт считаетнационалистов, которые не позволяют главе государства выполнять предвыборныеобещания, в частности, закончить войну в Донбассе. Аналитик не исключил, чтоЗеленский может потерять власть, если пойдет на уступки России.Из-за отсутствия результатов украинцы начинаютразочаровываться в главе государства, констатировал Богуш. По его словам,иллюзии относительно граждане будут питать до тех пор, пока неполучат несколько новых платежек за жилищно-коммунальные услуги.