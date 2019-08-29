Грабящие Украину бандиты ни во что не ставят президента Владимира Зеленского, сокрушаются эксперты. По их мнению, в ближайшие месяцы главе государства придется ликвидировать анклавы незаконной добычи янтаря и вырубки лесов. От этого будет зависеть, станет ли бывший комик президентом всей страны или его власть ограничится центром Киева, отметил политолог Валентин Гладких.
Грабящие Украину бандиты ни во что не ставят президента Владимира Зеленского, сокрушаются эксперты. По их мнению, в ближайшие месяцы главе государства придется ликвидировать анклавы незаконной добычи янтаря и вырубки лесов. От этого будет зависеть, станет ли бывший комик президентом всей страны или его власть ограничится центром Киева, отметил политолог Валентин Гладких.
Украина погружается в феодализм, где никто ничего не
контролирует, констатировал эксперт. "Посмотрим, как будут бороться с
"янтарной республикой", с вырубкой леса. Тогда мы увидим результат", – сказал Гладких
в эфире телеканала NewsOne.
Несколько лет назад на Западной Украине сформировался
преступный анклав по добыче янтаря. Его территория охраняется вооруженными
людьми, власти ее не контролируют. В народе анклав получил название
"Янтарная республика". Добыча янтаря сопровождается варварской
вырубкой леса.
Зеленые массивы уничтожаются и в Харьковской области. Ценные
породы дуба нелегально вывозят за границу. проводил совещание о
ситуации в регионе, но так называемые черные лесорубы президентские указания
игнорируют.
О неустойчивом положении нового президента говорил ранее и
политтехнолог Денис Богуш. Главной угрозой для Зеленского эксперт считает
националистов, которые не позволяют главе государства выполнять предвыборные
обещания, в частности, закончить войну в Донбассе. Аналитик не исключил, что
Зеленский может потерять власть, если пойдет на уступки России.
Из-за отсутствия результатов украинцы начинают
разочаровываться в главе государства, констатировал Богуш. По его словам,
иллюзии относительно граждане будут питать до тех пор, пока не
получат несколько новых платежек за жилищно-коммунальные услуги.