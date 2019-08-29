Сергей Лазарев давно стал одним из талисманов Новой волны, где когда-то и сам был победителем. В этом году он участвовал в каждом конкурсном дне – как исполнитель и как член жюри. За кулисами New Wave Hall с певцом встретился корреспондент Дни.ру.

Сергей Лазарев давно стал одним из талисманов "Новой волны", где когда-то и сам был победителем. В этом году он участвовал в каждом конкурсном дне – как исполнитель и как член жюри. За кулисами New Wave Hall с певцом встретился корреспондент "Дни.ру".В 1995 году Сергей Лазарев стал одним из участников знаменитого детского ансамбля "Непоседы", в составе которого выступал во многих телевизионных программах и фестивалях.Спустя 20 лет в "Непоседы" пришла племянница певца – Алина Лазарева. История тем самым получила красивое продолжение. "Сегодня она уже свое в "Непоседах" отпела – ей 15 лет. Поэтому приезжает только на какие-то концерты, – рассказал Лазарев "Дни.ру". – Но изначально она сама решили стать участницей этого коллектива, я не подталкивал и не протежировал. Никакого блата с моей стороны не было – Алина пошла на кастинг на общих основания"."Помогать в карьере я тоже ей не буду – она должна сама определиться, по какому пути идти, – продолжает Сергей. – Через год ей предстоит поступать, и пока она склонна выбирать нечто, связанное с эфиром – окончила курсы радиоведущих"."У меня тоже не было никакого блата в шоу-бизнесе, – божится Лазарев. – К тому же я давно понял, что ориентироваться нужно только на свои собственные силы. В этой жизни, а тем боле в шоу-бизнесе, ни на кого надеяться нельзя, я это точно знаю!"Напомним, что 8 ноября на ВТБ-Арена Сергей Лазарев представит обновленную версию шоу N Tour. "Появятся новые песни, будут новые костюмы, словом, надеюсь удивить, – пообещал певец "Дни.Ру".