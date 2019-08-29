Робот Федор попадет на Международную космическую станцию с борта корабля Союз МС-14. Космонавты перенесут робота на станцию, так как у него отключены ноги.

Робот Федор попадет на Международную космическую станцию с борта корабля "Союз МС-14".Как сообщает "Интерфакс", космонавты перенесут робота на станцию, так как его ноги — это лишь муляжи, "приделанные" на время нахождения в космосе. Накануне космонавт Александр Скворцов, прошедший на Земле обучение работе с Федором, примерил экзоскелет, в котором он будет управлять машиной. Робот, получивший позывной Skybot F-850, будет работать в режиме аватара, то есть полностью копировать действия Скворцова. В ходе полета планируется изучить движения механизма в условиях невесомости при работе с различными инструментами.Федор прилетел на МКС 27 августа. Пристыковаться удалось лишь со второго раза из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс". У робота есть свои аккаунты в Twitter и Instagram, где он регулярно оставляет сообщения и шутит.