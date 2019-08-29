Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок против американца Дастина Порье. Российский боец смешанного стиля сравнил себя с голодным орлом.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок против американца Дастина Порье. Российский боец смешанного стиля сравнил себя с голодным орлом."7 сентября орел выйдет на охоту, но это будет не просто орел, а голодный орел – а это два разных зверя, — сказал Нурмагомедов, слова которого приводятся в официальном Instagram-аккаунте UFC Russia. – Только одна вещь делает тебя ленивым – набитое брюхо. Но в моем случае это не так. Сначала мне нужно взлететь. Мы сделаем все, как обычно – вылетим на охоту и поймаем добычу".Напомним, что бой Нурмагомедов – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Накануне стало известно, что в этом поединке россиянин заработает одну из рекордных сумм в истории ММА. Однако американский боец собирается доказать, насколько он хорош.