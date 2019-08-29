Эксперты проанализировали прошедший саммит Большой семерки и пришли к выводу, что мероприятие стало настоящим триумфом для президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер, открыто заявивший о необходимости сотрудничать с главой России Владимиром Путиным, а также выступивший с другими смелыми инициативами, затрагивающими весь западный мир, буквально показал своим коллегам настоящий мастер-класс.

Эксперты проанализировали прошедший саммит "Большой семерки" и пришли к выводу, что мероприятие стало настоящим триумфом для президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер, открыто заявивший о необходимости сотрудничать с главой России Владимиром Путиным, а также выступивший с другими смелыми инициативами, затрагивающими весь западный мир, буквально показал своим коллегам настоящий мастер-класс.О том, что на прошедшей встрече лидеров стран G7 Эммануэль Макрон затмил всех своих коллег читателям сообщило британское издание The Independent. Журналисты напомнили, что покидая свой пост президент США Барак Обама назначил символическим лидером демократического мира канцлера Германии Ангелу Меркель. Однако в этом вопросе, как и во многих других, американский лидер ошибся.Меркель показала себя уставшим политиком, неспособным реформировать вялую модель немецкой экономики. Глава правительства Германии может лишь беспомощно наблюдать, как те политические силы, которые она представляет, теснят новые популисты. Она даже не может решить вопрос преемственности, хотя покидает свой пост канцлера уже через два года, передает "Газета.ru".И если уж и возлагать надежды на будущее Европы персонально на какого-то политика, то им должен быть Эммануэль Макрон. Это ясно показал прошедший саммит "Большой семерки". The Indipendent отмечает, что французский лидер не только точно знал, чего он хочет, но и понимал, как добиться желаемого.Ему удалось убедить президента США Дональда Трампа на введение налога на цифровые услуги крупнейших компаний отрасли на его условиях, а также заставить отказаться американского лидера от идеи обложения французских вин пошлинами. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону Эммануэль Макрон ясно дал понять, что Европа не будет разрушать единый рынок, и если Лондон хочет порвать отношения с Брюсселем бьез сделки, то и ответственность за это решение ляжет целиком и полностью на плечи британцев.Затронул президент Франции и многие другие вопросы, важные как для его страны, так и для всего западного мира в целом. От Эмммануэля Макрона исходила дипломатическая энергия высокого уровня. Он буквально показал своим коллегам, как необходимо проводить свою внешнюю политику.Возможно, что такая активизация понадобилась французскому лидеру в свете страхов за будущее. "Мы видим конец западной гегемонии в мире", – цитирует Эммануэля Макрона. Он отметил, что видит изменения геополитических обстоятельств. "На международной арене происходит укрепление новых держав", – подчеркнул президент Франции."Китай выдвинулся в первый ряд. Россия добивается большего успеха в своей стратегии. Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным отношениям с Россией", – добавил .Это далеко не первый раз, когда президент Франции открыто озвучивает необходимость западных стран наладить полноценный диалог с Россией. Как показала практика, многие политики склонны согласиться с . Впрочем, пока остаются те, кто предпочитает гнуть прежнюю, агрессивную и крайне малорезультативную антироссийскую политику.