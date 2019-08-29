По словам потерпевшей, находясь на Покровском бульваре, она обнаружила, что из ее сумки пропал дорогостоящий мобильный телефон...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в 10 эпизодах хищения мобильных телефонов у граждан.В полицию поступило заявление от 32-летней женщины о том, что, находясь на Покровском бульваре, она обнаружила, что из ее сумки, висевшей на плече, пропал дорогостоящий мобильный телефон.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Потаповском бульваре задержали подозреваемого – 42-летнего ранее судимого мужчину, приезжего из дальнего зарубежья.Сотрудники полиции установили причастность задержанного еще к 9 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составляет более 500 тысяч рублей. Часть похищенных телефонов у злоумышленника изъята.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60