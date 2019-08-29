Шоумен давно не появляется в эфирах ток-шоу и не дает интервью. Гоген Солнцев погряз в судебных разборках. Квартира его умершего отца досталась посторонним людям, с этим звезда экрана не согласна.

Шоумен давно не появляется в эфирах ток-шоу и не даетинтервью. Гоген Солнцев погряз в судебных разборках. Квартира его умершего отца досталась посторонним людям, с этим звезда экрана не согласна.Шоумену необходимо доказать родство, чтобы получитьнаследство. Солнцев пыталсячерез суд добиться эксгумации тела, однако Фемида ему отказала. Гоген вне себяот злости: он потерял просторную двухкомнатную квартиру в Москве стоимостью чутьбольше девяти миллионов рублей. Звезда готовит апелляцию."Когда отец умер, я переживал. Но теперь у меня осталась нанего лишь обида, переходящая в агрессивную злобу. Я общался с людьми, скоторыми он дружил. Они уверяют, что перед смертью отец был в сознании, но приэтом оформлять на меня завещание не стал. Это, видимо, было сделано специально,чтобы после его кончины у меня начались бюрократические проволочки", – нескрывает своей злости Гоген.Шоумена поддерживает жена – пенсионерка Екатерина Терешкович. Пословам Гогена, его "бабка" лично пойдет на кладбище с лопатой и за два часа выкопает умершего свекра."Она возьмет своих приятелей-алкашей, и они со всемсправятся. Катя тоже находится в шоке, что уплыла квартирка", – сетует Солнцев.Он выразила сожаление, что его родителяпохоронили по-человечески. По мнению Гогена, отца надо было "зарыть, как собаку"."Это же просто тварь! Чтобы ему на том свете пусто было! Он мне таких проблемподкинул – мерзавец и подонок!" – не унимается шоумен.Гоген отметил, что наследства от матери ему тоже недождаться. Отношение с родительницей оставляют желать лучшего, поэтому взавещание его, скорее всего, не упомянут. Более того, по словам знаменитости,родственница "пробухала" роскошную квартиру и теперь ютится в комнатке."Моя мать вообще проститутка. Оказывается, перед смертью отец ей звонил и говорил, что ему нужно написатьзавещание на сына. Но она перевела тему. А сейчас и сама ползает – ее недавноразбил очередной инсульт или инфаркт", – цитирует .Шоумен всерьез задумался о будущем – заставляет старушку-жену вписать его в завещание. не хочет делить квартиру супруги с падчерицейПолиной. "А она мне отвечает: "Я умиратьне собираюсь. Вы с Полиной сдохнете раньше, чем я!" – сказала звезда ток-шоу.