Шоумен давно не появляется в эфирах ток-шоу и не дает
интервью. Гоген Солнцев погряз в судебных разборках. Квартира его умершего отца досталась посторонним людям, с этим звезда экрана не согласна.
Шоумен давно не появляется в эфирах ток-шоу и не дает
интервью. Гоген Солнцев погряз в судебных разборках. Квартира его умершего отца досталась посторонним людям, с этим звезда экрана не согласна.
Шоумену необходимо доказать родство, чтобы получить
наследство. Солнцев пытался
через суд добиться эксгумации тела, однако Фемида ему отказала. Гоген вне себя
от злости: он потерял просторную двухкомнатную квартиру в Москве стоимостью чуть
больше девяти миллионов рублей. Звезда готовит апелляцию.
"Когда отец умер, я переживал. Но теперь у меня осталась на
него лишь обида, переходящая в агрессивную злобу. Я общался с людьми, с
которыми он дружил. Они уверяют, что перед смертью отец был в сознании, но при
этом оформлять на меня завещание не стал. Это, видимо, было сделано специально,
чтобы после его кончины у меня начались бюрократические проволочки", – не
скрывает своей злости Гоген.
Шоумена поддерживает жена – пенсионерка Екатерина Терешкович. По
словам Гогена, его "бабка" лично пойдет на кладбище с лопатой и за два часа выкопает умершего свекра.
"Она возьмет своих приятелей-алкашей, и они со всем
справятся. Катя тоже находится в шоке, что уплыла квартирка", – сетует Солнцев.
Он выразила сожаление, что его родителя
похоронили по-человечески. По мнению Гогена, отца надо было "зарыть, как собаку".
"Это же просто тварь! Чтобы ему на том свете пусто было! Он мне таких проблем
подкинул – мерзавец и подонок!" – не унимается шоумен.
Гоген отметил, что наследства от матери ему тоже не
дождаться. Отношение с родительницей оставляют желать лучшего, поэтому в
завещание его, скорее всего, не упомянут. Более того, по словам знаменитости,
родственница "пробухала" роскошную квартиру и теперь ютится в комнатке.
"Моя мать вообще проститутка. Оказывается, перед смертью отец ей звонил и говорил, что ему нужно написать
завещание на сына. Но она перевела тему. А сейчас и сама ползает – ее недавно
разбил очередной инсульт или инфаркт", – цитирует .
Шоумен всерьез задумался о будущем – заставляет старушку-жену вписать его в завещание. не хочет делить квартиру супруги с падчерицей
Полиной. "А она мне отвечает: "Я умирать
не собираюсь. Вы с Полиной сдохнете раньше, чем я!" – сказала звезда ток-шоу.