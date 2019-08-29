В связи со сложившейся паводковой обстановкой губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение о введении во всем регионе краевой режим чрезвычайной ситуации.

В связи со сложившейся паводковой обстановкой губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение о введении во всем регионе краевой режим чрезвычайной ситуации (ЧС).Ранее в Приморском крае двое суток не прекращались сильные дожди, вызвавшие затопления некоторых улиц и сход селевых потоков во Владивостоке, подтопления прилегающей к аэропорту территории и домов в Надеждинском районе, а также локальные отключения электричества, сообщает ТАСС. По данным Приморского гидрометцентра, к среде, 28 августа, в крае выпало три месячных нормы осадков.Одновременно в Хабаровском крае сильные дожди и рост уровня воды в реках привели к увеличению числа подтопленных населенных пунктов. Так, по состоянию на утро четверга, 29 августа, в регионе в зоне паводка находится 60 населенных пунктовВ течение последних суток уровень воды в Амуре в районе Хабаровска повысился на 8 сантиметров и в настоящее время составляет 641 сантиметров, а в районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке достиг 696 сантиметров.В тех населенных пунктах, где сложилась наиболее сложная обстановка, дежурят группы спасателей, задействовано 600 человек и свыше 100 единиц техники. На территории региона развернуто три пункта временного размещения людей.