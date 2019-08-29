Петербургские дворы поумнеют. В городе начали тестировать программу, позволяющую на расстоянии контролировать обстановку в районе. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Сегодня увидеть воочию, как это работает, приехал губернатор Александр Беглов.

Петербургские дворы "поумнеют". В городе начали тестировать программу, позволяющую на расстоянии контролировать обстановку в районе. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Сегодня увидеть воочию, как это работает, приехал губернатор Александр Беглов. Первооткрывателем нового комплекса стал Петроградского район.Система мониторинга дает возможность на экране планшета наблюдать за происходящим, передавать и принимать сообщения, контактировать с жителями. Удаленно можно будет даже открыть дверь в подъезд, а также использовать программу как источник вай-фая. В планшете будет собрана полная информация о жильцах дома, организациях, находящихся на придворовой территории.Пока проект находится в пилотной стадии, участковых полицейских снабдят 200 планшетами. Со временем программу хотят сделать общегородской. В целом Петербургу понадобится около двадцати тысяч мобильных устройств для полноценной работы системы "Умный двор".