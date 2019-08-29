Некоторые вещи кажутся настолько заумными, что многие считают, будто бы некоторые личности не способны так действительно думать. Подпись к новому фото российской спортсменку Татьяны Навки вызвало шквал критики и иронии со стороны ее подписчиков.

Некоторые вещи кажутся настолько заумными, что многие считают, будто бы некоторые личности не способны так действительно думать. Подпись к новому фото российской спортсменку Татьяны Навки вызвало шквал критики и иронии со стороны ее подписчиков.На публикации, размещенной в социальной сети Instagram жена пресс-секретаря президента РФ позирует на фоне живописной растительности в простом, но стильном образе. В качестве комментария к фото спортсменка выложила свои рассуждения о роли женщины в современном мире."Быть деловой женщиной в этом мире... все-таки сложно или легко?! Нет, в 21 веке, конечно же, гораздо легче, чем в прошлом, но... Хочется и дела вершить с успехом, и женщиной быть! К многозадачности нам не привыкать, но филигранное маневрирование между необходимой твердостью, женской мягкостью и борьбой со стереотипами не всегда просто!", – подписала Татьяна Навка публикацию.Как издание EG.ru, она также добавила, что современный мир дает возможность женщинам самовыражаться практически во всех сферах жизни, ориентируясь на таланты и способности каждой. В прочем, именно это и сподвигло подписчиков разразиться нелестными отзывами.Кто пишет??? "филигранное маневрирование.ты серьезно выговариваешь эти слова??? (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", "Таня, не надо выставляться дуро ! Уйдите в тень и вас вновь полюбят и возможно начнут уважать", "Танюша,не умничай так больше! Деловитость женщин в России прямо пропорциональна кол-ву угробленных производственных площадок и градообразующих предприятий,работая на которых главой семейного стола был Альфа-самец мужчина" , – эти и другие комментарии оставили подписчики российской фигуристки.Многим поклонникам не понравилось также и само фото. В прочем, Татьяна Навка предпочла проигнорировать все записи под ее публикацией.