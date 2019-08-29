Врачам удалось сохранить жизнь 27-летней девушке, упавшей на рельсы в питерском метро, но она лишилась рук.

Врачам удалось сохранить жизнь 27-летней девушке, упавшей на рельсы в питерском метро, но она лишилась рук, сообщает "Мойка78".ЧП произошло днем 27 августа на станции "Гражданский проспект" на глазах у десятков пассажиров. Машинисту не хватило пространства, чтобы остановить поезд, в результате он проехал прямо по рукам девушки. В больницу ее доставили с сотрясением и травматической ампутацией обоих предплечий, врачи рассчитывали сохранить хотя бы одну руку, но их усилия оказались тщетны. В настоящее время пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии.Позже стало известно, что лишившаяся рук девушка состояла на учете у психиатра.