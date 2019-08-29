Звезда театра и
кино рассказала, как справляется с воспитанием сына после четырех дочерей.
Мария Порошина призналась, что у семимесячного Андрея уже проявляется нрав.
Звезда театра и
кино рассказала, как справляется с воспитанием сына после четырех дочерей.
Мария Порошина призналась, что у семимесячного Андрея уже проявляется нрав.
Многодетная мама приоткрыла завесу тайны шумной и веселой жизни с уже пятью
детьми. По словам актрисы, главное, чему она научилась за время общения с
мальчиком, так это спокойствию.
В остальном же Мария Порошина еще не совсем привыкла общаться с сынишкой. Она
уверена, что к мальчикам, строгим, спокойным и рассудительным, в воспитании
нужен иной подход, чем к девочкам, с которыми можно щебетать и сюсюкаться.
"Андрей у нас мудрый, тихий и спокойный. Но это до поры до
времени, уже начинает проявляться характер, и уже слышны низкие мужские
обертоны в голосе. Не капризничая, он дает нам понять, когда ему что-то не
нравится", – цитирует артистку
Девочки младшего
братика очень любят и помогают . Они всегда на подхвате: помогут
маме, чем могут, посидят с Андреем и покормят. Даже старшая дочь Полина,
которая уже живет самостоятельной жизнью со своим возлюбленным, при любой
возможности приезжает навестить свою большую семью, чтобы подсобить ей с уходом
за братом.
Напомним, родила сына 11
января. Как писали "Дни.ру", у 13-летней Серафимы в самом разгаре
переходный возраст. Артистка рассказывала, что девочку "колбасит в разные
стороны" уже два года. Звезда борется с этим, объясняя Симе, что не нужно
стараться походить на других.