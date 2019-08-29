Звезда театра и кино рассказала, как справляется с воспитанием сына после четырех дочерей. Мария Порошина призналась, что у семимесячного Андрея уже проявляется нрав.

Звезда театра икино рассказала, как справляется с воспитанием сына после четырех дочерей.Мария Порошина призналась, что у семимесячного Андрея уже проявляется нрав.Многодетная мама приоткрыла завесу тайны шумной и веселой жизни с уже пятьюдетьми. По словам актрисы, главное, чему она научилась за время общения смальчиком, так это спокойствию.В остальном же Мария Порошина еще не совсем привыкла общаться с сынишкой. Онауверена, что к мальчикам, строгим, спокойным и рассудительным, в воспитаниинужен иной подход, чем к девочкам, с которыми можно щебетать и сюсюкаться."Андрей у нас мудрый, тихий и спокойный. Но это до поры довремени, уже начинает проявляться характер, и уже слышны низкие мужскиеобертоны в голосе. Не капризничая, он дает нам понять, когда ему что-то ненравится", – цитирует артисткуДевочки младшегобратика очень любят и помогают . Они всегда на подхвате: помогутмаме, чем могут, посидят с Андреем и покормят. Даже старшая дочь Полина,которая уже живет самостоятельной жизнью со своим возлюбленным, при любойвозможности приезжает навестить свою большую семью, чтобы подсобить ей с уходомза братом.Напомним, родила сына 11января. Как писали "Дни.ру", у 13-летней Серафимы в самом разгарепереходный возраст. Артистка рассказывала, что девочку "колбасит в разныестороны" уже два года. Звезда борется с этим, объясняя Симе, что не нужностараться походить на других.