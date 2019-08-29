Мэрия организовала 3 маршрута

Мэрия организовала 3 маршрутаВ связи с празднованием дня города Владимира в субботу, 31 августа, с 9.00 до 23.30 ограничат движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от Студеной горы до площади Фрунзе.Транспорт направят в объезд по Студеной горе, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского и Усти-на-Лабе. По окончании же праздника для развоза владимирцев пустят дополнительные автобусы по 3 маршрутам:От гостиницы «Владимир» по улицам Большая Нижегородская, Добросельская, Егорова, Комиссарова, Безыменского до улицы Куйбышева.С улицы Гагарина по Батурина, Мира, Горького, проспекту Строителей, проспекту Ленина до 3-й Кольцевой.От Дворянской в сторону микрорайона 8-ЮЗ, Юрьевца и Энергетика.