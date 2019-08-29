Участники мероприятия подвели промежуточные итоги летней оздоровительной кампании 2019 года.

На базе загородного оздоровительного лагеря «Искатель» в Ковровском районе состоялось выездное заседание Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей и подростков при администрации региона, на котором были подведены промежуточные итоги летней оздоровительной кампании 2019 года.В мероприятии приняли участие заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Ершов и заместитель начальника ООДУУПиПДН УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Елена Абрамова, а также представители администрации области, региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС России, ДОСААФ России, общественных организаций.Участники заседания рассмотрели результаты реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества отдыха детей в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие образования» летом 2019 года. Летом 2019 года в области функционировали 340 лагерей с дневным пребыванием, 25 загородных оздоровительных лагерей, 10 лагерей труда и отдыха и два палаточных лагеря. По данным на 1 августа 2019 года в регионе организован отдых и оздоровление более 44 тысяч детей.Заместитель начальника УГИБДД Александр Ершов в своем выступлении рассказал присутствующим о статистике дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, о профилактической работе. Летом в загородные оздоровительные лагеря выезжали сотрудники Госавтоинспекии: проводили занятия и беседы по правилам дорожного движения. Кроме того, сотрудники ГИБДД контролировали сопровождение детских автобусов, которые возили отдыхающих на экскурсии или мероприятия.Заместитель начальника ООДУУПиПДН Елена Абрамова озвучила итоги межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в период летних каникул, поделилась опытом профилактической работы с трудными подростками.По итогам заседания Координационным советом будут разработаны рекомендации об организации каникулярного отдыха детей в 2020 году, в том числе по обеспечению безопасных условий пребывания в местах организации отдыха и оздоровления детей.