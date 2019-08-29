Анжелика Варум, обычно интеллигентная и сдержанная, разразилась крайне откровенным и эмоциональным сообщением. Популярная певица обратилась к Лолите Милявской и ее обидчикам.

Анжелика Варум, обычно интеллигентная и сдержанная, разразилась крайне откровенным и эмоциональным сообщением. Популярная певица обратилась к Лолите Милявской и ее обидчикам.На днях в Сочи в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна" состоялся вечер, посвященный юбилею Анжелики Варум. Артистке исполнилось 50 лет, но кто даст?! Тем не менее, в честь круглой даты был организован концерт, на котором популярные артисты исполнили песни именинницы – сплошь хиты. К примеру, Лолита Милявская выбрала композицию "Городок". Причем на репетиции эксцентричная исполнительница так прониклась трогательной песней, что не смогла сдержать слез. В итоге, пришлось допевать самой Анжелике Варум.Впрочем, возможно, не только из-за содержания песни рыдала Лолита. На репетиции Милявская дала понять, что она все же разводится со своим молодым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым. В пользу этой версии говорит и новый пост, опубликованный Анжеликой Варум на ее официальной страничке в социальной сети Instagram.Она выложила фотографию, сделанную как раз во время репетиции с Лолитой Милявской. На снимке Анжелика крепко обнимает раскрасневшуюся от слез певицу. Трогательный кадр Варум сопроводила крайне эмоциональным посланием. "Лолик. Моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи", – обратилась к певица .Далее она уже адресовала свои слова тем самым "персонажам". "Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребёнка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте!" – пригрозила обычно сдержанная певица.Анжелика отметила, как на самом деле хрупка кажущаяся невозмутимой Лолита. "Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно!" – призналась Варум.В заключение она намекнула, что у ее подруги непростой характер: "Любить, как свою единственную и неповторимую женщину эту огромную планету – непросто. Нет сил, не суйтесь!"