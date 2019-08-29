В студии Андрея Малахова обсудили резонансный случай, который произошел в Саранске. В программе Прямой эфир появилась Татьяна Иванова, шестимесячного ребенка которой, пытались выкинуть с третьего этажа.

В студии Андрея Малахова обсудили резонансный случай,который произошел в Саранске. В программе "Прямой эфир" появилась ТатьянаИванова, шестимесячного ребенка которой, пытались выкинуть с третьего этажа.Несколько дней назад Сеть облетели леденящие душу кадры, накоторых пьяный мужчина размахивает младенцем на многометровой высоте. 37-летнийДмитрий Иванов грозился убить собственную шестимесячную дочь. На земле в это время развернулинадувной батут, дежурили спасатели и скорая.С соседнего балкона к нему пробрались полицейские. Сначалаони пытались повлиять на Дмитрия уговорами. После стражи порядка и сотрудникМЧС перелезли к дебоширу, обезвредили его, передали младенца врачам."С ней все хорошо, слава богу, на дочери ни одной царапины",– рассказала о состоянии своей дочери Татьяна Иванова в эфире программы"Прямой эфир".Женщина сообщила, что, по словам докторов, на психикеребенка этот кошмарный эпизод не отразится. В таком возрасте дети не запоминаютпроисходящие с ним события.Татьяна Иванова призналась Андрею Малахову, что наблюдала за спасением дочери с улицы. Когда ситуация накалилась до предела, она потеряла сознание."В этот момент она у него выскальзывает, – вспоминает произошедшееИванова. – Делает сальто, и он ее ловит. Вижу, он ее до такой степени сильноприжал, что она начала синеть. В этот момент я закричала: "Сделайте что-нибудь.Она синеет". В это время полезли сотрудники. Я испугалась – сейчас они егособьют, и он выронит ребенка".В день происшествия Иванова уехала в больницу навеститьродственницу. Дмитрий присматривал за малышкой. Оставлять ребенка с отцомТатьяна не боялась. Она досрочно вышла из декретного отпуска, сидеть с дочерьюприходилось безработному супругу.Уже возвращаясь домой, Татьяна увидела Дмитрия у подъезда.Мужчина был изрядно пьян. Ребенка с ним не было. Малышку он оставил одну дома. Женщина потребовала у мужа ключи от квартиры. Супруги начали разговаривать наповышенных тонах."Он психанул, и со словами: "Иди к балкону, сейчас увидишьшоу" он заходит в подъезд и закрывает за собой дверь. Проходит минут пять-семь, соседка мне говорит, что он выкидывает вещи,технику с балкона", – сообщила мать малышки ведущему "Прямого эфира".По словам Ивановой, муж признавал, что у него зависимость оталкоголя и бороться с пагубным пристрастием не может. Татьянаотметила, что супруг и раньше проявлял агрессию."Были у нас периодически скандалы, разногласия. Я неотрицаю, бывало. Он поднимал на меня руку", – говорит женщина.В ток-шоу появился отец Дмитрия – Александр Иванов.Свекор Татьяны заявил, что она знала за кого выходила замуж. Его сыннеоднократно судим, никогда не хотел работать и жить по совести. Дмитрий -альфонс, который живет за счет жен – Иванова его третья супруга."Это мразь! Он нам жизнь сломал с женой", – сказал Александрв сердцах.Также в провели прямое включение из Саранска.Эксперты ток-шоу смогли лично поблагодарить участкового Василия Мартынова и старшегосержанта полиции Виктора Ковальчука за спасение девочки.После стало известно, что Дмитрию Иванову предъявилиобвинение по очень серьезным статьям Уголовного кодекса: "Покушение на убийство"и "Посягательство на жизнь работника полиции". По словам адвоката задержанного– Сергея Кудаева -Дмитрию может грозить пожизненное лишение свободы. Все обвиненияИванов отрицает.