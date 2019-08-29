В студии Андрея Малахова обсудили резонансный случай,
который произошел в Саранске. В программе Прямой эфир появилась Татьяна
Иванова, шестимесячного ребенка которой, пытались выкинуть с третьего этажа.
В студии Андрея Малахова обсудили резонансный случай,
который произошел в Саранске. В программе "Прямой эфир" появилась Татьяна
Иванова, шестимесячного ребенка которой, пытались выкинуть с третьего этажа.
Несколько дней назад Сеть облетели леденящие душу кадры, на
которых пьяный мужчина размахивает младенцем на многометровой высоте. 37-летний
Дмитрий Иванов грозился убить собственную шестимесячную дочь. На земле в это время развернули
надувной батут, дежурили спасатели и скорая.
С соседнего балкона к нему пробрались полицейские. Сначала
они пытались повлиять на Дмитрия уговорами. После стражи порядка и сотрудник
МЧС перелезли к дебоширу, обезвредили его, передали младенца врачам.
"С ней все хорошо, слава богу, на дочери ни одной царапины",
– рассказала о состоянии своей дочери Татьяна Иванова в эфире программы
"Прямой эфир".
Женщина сообщила, что, по словам докторов, на психике
ребенка этот кошмарный эпизод не отразится. В таком возрасте дети не запоминают
происходящие с ним события.
Татьяна Иванова призналась Андрею Малахову, что наблюдала за спасением дочери с улицы. Когда ситуация накалилась до предела, она потеряла сознание.
"В этот момент она у него выскальзывает, – вспоминает произошедшее
Иванова. – Делает сальто, и он ее ловит. Вижу, он ее до такой степени сильно
прижал, что она начала синеть. В этот момент я закричала: "Сделайте что-нибудь.
Она синеет". В это время полезли сотрудники. Я испугалась – сейчас они его
собьют, и он выронит ребенка".
В день происшествия Иванова уехала в больницу навестить
родственницу. Дмитрий присматривал за малышкой. Оставлять ребенка с отцом
Татьяна не боялась. Она досрочно вышла из декретного отпуска, сидеть с дочерью
приходилось безработному супругу.
Уже возвращаясь домой, Татьяна увидела Дмитрия у подъезда.
Мужчина был изрядно пьян. Ребенка с ним не было. Малышку он оставил одну дома. Женщина потребовала у мужа ключи от квартиры. Супруги начали разговаривать на
повышенных тонах.
"Он психанул, и со словами: "Иди к балкону, сейчас увидишь
шоу" он заходит в подъезд и закрывает за собой дверь. Проходит минут пять-семь, соседка мне говорит, что он выкидывает вещи,
технику с балкона", – сообщила мать малышки ведущему "Прямого эфира".
По словам Ивановой, муж признавал, что у него зависимость от
алкоголя и бороться с пагубным пристрастием не может. Татьяна
отметила, что супруг и раньше проявлял агрессию.
"Были у нас периодически скандалы, разногласия. Я не
отрицаю, бывало. Он поднимал на меня руку", – говорит женщина.
В ток-шоу появился отец Дмитрия – Александр Иванов.
Свекор Татьяны заявил, что она знала за кого выходила замуж. Его сын
неоднократно судим, никогда не хотел работать и жить по совести. Дмитрий -
альфонс, который живет за счет жен – Иванова его третья супруга.
"Это мразь! Он нам жизнь сломал с женой", – сказал Александр
в сердцах.
Также в провели прямое включение из Саранска.
Эксперты ток-шоу смогли лично поблагодарить участкового Василия Мартынова и старшего
сержанта полиции Виктора Ковальчука за спасение девочки.
После стало известно, что Дмитрию Иванову предъявили
обвинение по очень серьезным статьям Уголовного кодекса: "Покушение на убийство"
и "Посягательство на жизнь работника полиции". По словам адвоката задержанного
– Сергея Кудаева -Дмитрию может грозить пожизненное лишение свободы. Все обвинения
Иванов отрицает.