Итальянская Рома согласовала с английским Манчестер Юнайтед переход защитника манкунианцев Криса Смоллинга. Срок арендного соглашения футболиста с римским клубом составит один сезон. Стоимость сделки – три миллиона евро.

Итальянская "Рома" согласовала с английским "Манчестер Юнайтед" переход защитника манкунианцев Криса Смоллинга. Срок арендного соглашения футболиста с римским клубом составит один сезон. Стоимость сделки – три миллиона евро.Примечательно, что в подписанном сторонами договоре у "Ромы" отсутствует опция окончательного выкупа Смоллинга, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянского журналиста Фабрицио Романо. Сам англичанин дал согласие на смену клуба.За "Манчестер Юнайтед" Смоллинг выступал на протяжении предыдущих девяти лет. В составе "красных дьяволов" он провел 323 матча, отметившись в них 18 забитыми голами. В "МЮ" он дважды брал титул чемпиона Англии, трижды выигрывал Суперкубок страны, а также по разу побеждал в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке футбольной лиги.