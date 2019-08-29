Внешность продюсера в очередной раз стала поводом для
активного обсуждения в Сети. Яна Рудковская поделилась в Instagram роликом, на котором предстала со своей конкуренткой.
Внешность продюсера в очередной раз стала поводом для
активного обсуждения в Сети. Яна Рудковская поделилась в Instagram роликом, на котором предстала со своей конкуренткой.
Супруга фигуриста
Евгения Плющенко снялась рядом с длинноногой светской львицей Светланой
Бондарчук. 50-летняя модель и 44-летняя подруга предстали в дерзких мини.
"Ну
вот приблизительно так мы и ходим на завтрак в Сочи, но замечу, я
по-сочинскому, без каблуков, хотя не скрою, что у моих ног с появлением
Светланы появился серьезный конкурент", – призналась Яна Рудковская. Вместе
с тем, она отметила, что с Бондарчук их связывает 15-летняя дружба.
Пользователи соцсети
принялись обсуждать внешность светских львиц. "Ой, Яна, у вас коленка отвисла",
"А Светлане надо длину уже по возрасту, как-то не очень смотрится", "Ура!!! Буду носить мини. Оказывается, еще есть
хуже моих граблей", "Без фильтров и каблуков вполне себе обычные ноги,
над совершенством которых пахать и пахать в спортзале", "Старческие коленки
надо прятать, тем более худые, торчат как клюшки. Где тут красота, не понимаю?
Можно ж длину выбрать – середина колена и быть очень элегантной", – прокомментировали
видео фолловеры .
Отметим,
что рост продюсера, согласно данным Википедии, составляет 165
сантиметров. Примечательно, что в своем блоге продюсер заявила, что доросла до
168 см. У Светланы Бондарчук рост равен 176 сантиметрам. Напомним, в какой-то момент даже задумалась о
страховании собственных ног, настолько они ей дороги.