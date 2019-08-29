Внешность продюсера в очередной раз стала поводом для активного обсуждения в Сети. Яна Рудковская поделилась в Instagram роликом, на котором предстала со своей конкуренткой.

Внешность продюсера в очередной раз стала поводом дляактивного обсуждения в Сети. Яна Рудковская поделилась в Instagram роликом, на котором предстала со своей конкуренткой.Супруга фигуристаЕвгения Плющенко снялась рядом с длинноногой светской львицей СветланойБондарчук. 50-летняя модель и 44-летняя подруга предстали в дерзких мини."Нувот приблизительно так мы и ходим на завтрак в Сочи, но замечу, япо-сочинскому, без каблуков, хотя не скрою, что у моих ног с появлениемСветланы появился серьезный конкурент", – призналась Яна Рудковская. Вместес тем, она отметила, что с Бондарчук их связывает 15-летняя дружба.Пользователи соцсетипринялись обсуждать внешность светских львиц. "Ой, Яна, у вас коленка отвисла","А Светлане надо длину уже по возрасту, как-то не очень смотрится", "Ура!!! Буду носить мини. Оказывается, еще естьхуже моих граблей", "Без фильтров и каблуков вполне себе обычные ноги,над совершенством которых пахать и пахать в спортзале", "Старческие коленкинадо прятать, тем более худые, торчат как клюшки. Где тут красота, не понимаю?Можно ж длину выбрать – середина колена и быть очень элегантной", – прокомментироваливидео фолловеры .Отметим,что рост продюсера, согласно данным Википедии, составляет 165сантиметров. Примечательно, что в своем блоге продюсер заявила, что доросла до168 см. У Светланы Бондарчук рост равен 176 сантиметрам. Напомним, в какой-то момент даже задумалась остраховании собственных ног, настолько они ей дороги.