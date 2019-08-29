Выпускница Фабрики звезд рассказала о случившемся в Instagram. Виктория Дайнеко вышла на сцену в разных туфлях.
Выпускница "Фабрики звезд" рассказала о случившемся в Instagram. Виктория Дайнеко вышла на сцену в разных туфлях.
Артистка спела на сцене кунцевского развлекательного центра
"Вегас". Она поняла, что на ней разная обувь только перед самым выходом к публике,
поэтому исправлять недоразумение было поздно.
По словам Виктории
Дайнеко, казус произошел из-за усталости. Дело в том, что ее последние
гастрольные дни были крайне напряженными. Поспав всего четыре часа, она выехала
из Сибая на автомобиле в Магнитогорск, затем прилетела в Москву, где занялась
решением личных дел.
Освободившись, исполнительница
стала спешно собираться на концерт в Кунцево. "Я залетаю домой, что-то пытаюсь
съесть, потому что с самолета не было свободной минуты, параллельно надеваю
мейк, в чемоданах ищу костюм, нахожу один туфель на полу, второй в чехле,
складываю все вместе, вылетаю из дома", – поделилась Виктория Дайнеко.
За
20 минут до выхода на сцену певица поняла, что туфли разные, но, поскольку один
все-таки был правый, а второй левый и каблуки одинаковой длины, решила идти, как есть. "А что, кто сказал, что туфли обязательно
должны быть одинаковыми?" – спросила в видеоролике она своих подписчиков.
Пользователи
соцсети в комментариях артистки отметили, что своим поступком
введет новый тренд среди звезд – выступать в разной обуви. Также поклонники отметили,
что знаменитость заметно похудела и похвалили ее фигуру.