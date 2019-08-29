Бывший полузащитник московского Спартака и сборной России по футболу Александр Самедов стал игроком подмосковной команды Знамя. В клубе из Ногинска хавбек будет выступать с Романом Павлюченко, Ренатом Янбаевым и Александром Шешуковым.

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Александр Самедов стал игроком подмосковной команды "Знамя". В клубе из Ногинска хавбек будет выступать с Романом Павлюченко, Ренатом Янбаевым и Александром Шешуковым – ранее каждый из них также выступал на профессиональном уровне.Самедов дебютирует за "Знамя" седьмого сентября в матче против подольской команды "Витязь", сообщает Instagram-аккаунт ногинского клуба. На данный момент команда занимает второе место в таблице, на одно очко отставая от "Олимпа-2", над которым ранее одержал победу со счетом 3:2.Напомним, что за время выступлений в профессиональном футболе Самедов выступал за такие клубы как "Спартак", ФК "Москва", "Динамо" и "Локомотив". Всего на клубном уровне в его активе 456 матчей, 70 голов и 84 голевые передачи. Также он защищал цвета сборной России, за которую провел 53 матча и забил семь голов.Ранее он объявлял о завершении профессиональной карьеры игрока.