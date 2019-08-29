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<a href="https://33live.ru/novosti/29-08-2019-sem-chelovek-pogibli-vo-vremya-futbolnogo-matcha-na-yuge-marokko.html" target="_blank">Семь человек погибли во время футбольного матча на юге Марокко</a> - Из-за продолжительных ливней, река, около которой находилось футбольное поле, вышла из берегов. В попытке спастись от надвигающейся воды, несколько человек залезли на крышу раздевалки, их вместе с самим зданием снес сильный поток.