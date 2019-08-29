Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, заявил, что ему ничего не известно об этапировании осужденного. Ранее появилась информация, что Сенцова перевозят из колонии в ЯМАО в Москву. Впрочем, адвокат не исключает, что это было сделано специальным этапом, на самолете.

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, заявил, что ему ничего не известно об этапировании осужденного. Ранее появилась информация, что Сенцова перевозят из колонии в ЯМАО в Москву. Впрочем, адвокат не исключает, что это было сделано специальным этапом, на самолете.Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ в числе членов диверсионной группы организации "Правый сектор" (запрещена в России). Они готовили теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Ранее в СМИ появились предположения, что Олега Сенцова могут отправить на Украину в рамках обмена задержанными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря ранее о подвижках в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц, заявлял, что "определенные контакты на этот счет осуществляются", передает РИА Новости.Накануне на Украине апелляционный суд освободил из-под стражи Кирилла Вышинского. Его отпустили прямо в зале заседаний.