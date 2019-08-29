На камчатском вулкане Шивелуч произошел выброс пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. В настоящее время пепловый шлейф перемешается в северном направлении.

На камчатском вулкане Шивелуч произошел выброс пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. В настоящее время пепловый шлейф перемешается в северном направлении.Сейчас на вулкане наблюдается продолжение роста лавового купола, сильная дымная активность и сход раскаленных лавин. Шивелучу присвоен повышенный — оранжевый — код опасности для авиации, так как пепел в виде частиц диаметром до 2 миллиметров, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя, передает ТАСС.Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, высота которого составляет 3283 метра. Он расположен в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.