54-летний актер Александр Числов скончался в результате тяжелой формы пневмонии. Печальную новость сообщил близкий друг артиста.

54-летний актер Александр Числов скончался в результате тяжелой формы пневмонии. Печальную новость сообщил близкий друг артиста.Известие о смерти Александра Числова его друг Денис Сердюков сообщил журналистам со слезами. Он рассказал, что, в свою очередь, узнал о кончине актера от его племянницы Светланы, передает . В последнее время Александр Числов переживал серьезные проблемы со здоровьем. Так, в середине августа его госпитализировали с подозрением на пневмонию, отмечает телеграм-канал Mash. Все это время врачи боролись за жизнь артиста.Мало того, незадолго до смерти Александр Числов голодал. Об этом на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказывал его близкий друг Денис Сердюков. Он утверждал, что актеру нужна помощь. Якобы у Александра Числова проявлялись признаки психического расстройства. Актер десять дней ничего не ел, похудел и потерял возможность ходить. 54-летний актер объявил голодовку, так как думал, что его хотят отравить.