Певица поделилась на своей странице в Instagram новыми снимками. Наталья Подольская предстала в наряде, вызвавшем недоумение поклонников.
Певица поделилась на своей странице в Instagram новыми снимками. Наталья Подольская предстала в наряде, вызвавшем недоумение поклонников.
Певица рассказала
поклонникам, что впервые в жизни стала членом жюри. "Отбираем таланты среди
работников #роснефти (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – Прим. ред.). Это корпоративный Фестиваль проходит по всей России
уже 9 лет! Мне кажется это очень круто!!!!! Люди имеют возможность заниматься
творчеством и получать призовые места!!! Такое внутрикорпоративное
соревнование. 30ого финал. Я очень рада была стать частью этого праздника",
– поделилась Наталья Подольская.
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