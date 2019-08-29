Певица поделилась на своей странице в Instagram новыми снимками. Наталья Подольская предстала в наряде, вызвавшем недоумение поклонников.

Певица поделилась на своей странице в Instagram новыми снимками. Наталья Подольская предстала в наряде, вызвавшем недоумение поклонников.Певица рассказалапоклонникам, что впервые в жизни стала членом жюри. "Отбираем таланты средиработников #роснефти (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – Прим. ред.). Это корпоративный Фестиваль проходит по всей Россииуже 9 лет! Мне кажется это очень круто!!!!! Люди имеют возможность заниматьсятворчеством и получать призовые места!!! Такое внутрикорпоративноесоревнование. 30ого финал. Я очень рада была стать частью этого праздника",– поделилась Наталья Подольская.Материал дополняется