Известный российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев полагает, что у блогера Алексея Навального может быть целая сеть фабрик ботов. Ранее в СМИ сообщалось об обнаружении подпольной редакции по подготовке фейковых материалов.

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев полагает, что у блогера Алексея Навального может быть целая сеть "фабрик ботов". Ранее в СМИ сообщалось об обнаружении подпольной редакции по подготовке фейковых материалов.Как отмечало , квартира в одном из домов на Краснопутилковской улице в Санкт-Петербурге использовалась для реализации теневых политтехнологий в преддверии выборов. Журналисты утверждали, что в квартире занимались сбором данных на высокопоставленных политиков и написанием компрометирующих статей.В Федеральном агентстве новостей предположили, что редакция может быть связана с блогером Алексеем Навальным. К тому же, напомнили журналисты, ранее глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией пытался дискредитировать членов партии власти.Новость прокомментировал известный журналист Владимир Соловьев. По его мнению, отношения Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходорковского "резко ухудшаются"."Здесь много любопытного, и вообще было бы интересно узнать, кто из нашей оппозиции получает деньги от Ходорковского, и, главное, не забывают ли они их задекларировать и заплатить налоги", – сказал телеведущий в беседе с изданием "Слово и дело".Ресурсы, которые публиковали фейковые расследования из подпольной редакции, не относятся к категории средств массовой информации, отметил Соловьев. "Журналистика, в которой не надо проверять, не надо задавать вопросы, не надо думать. Как говорил сам Навальный – "не рефлексируйте, а распространяйте", – подчеркнул телеведущий.Соловьев предположил, что у Навального и его сторонников может быть целая сеть подобных структур, утверждает "Слово и дело".