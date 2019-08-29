В своем офисе, под видом оказания услуг страхования и ксерокопирования, злоумышленники принимали заказы на регистрацию от приезжих.
Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с оперативником УУР ГУ МВД России по г. Москве на территории столицы задержаны трое граждан в возрасте от 28 до 53 лет по подозрению в организации незаконной миграции.
Установлено, что подозреваемые, двое мужчин и одна женщина, организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации путем их фиктивной постановки на миграционный учет, получая за это денежное вознаграждение.
В результате обыска по месту жительства задержанных полицейские изъяли большое количество готовых регистрационных бланков и миграционных карт, а также мобильные телефоны, ноутбуки и печати. Документацию злоумышленники печатали на домашнем принтере. Также установлено, что данные граждане использовали офис на одном из столичных рынков, где под видом оказания услуг страхования и ксерокопирования принимали заказы на регистрацию от приезжих.
СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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