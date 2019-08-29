В своем офисе, под видом оказания услуг страхования и ксерокопирования, злоумышленники принимали заказы на регистрацию от приезжих.

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с оперативником УУР ГУ МВД России по г. Москве на территории столицы задержаны трое граждан в возрасте от 28 до 53 лет по подозрению в организации незаконной миграции.Установлено, что подозреваемые, двое мужчин и одна женщина, организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации путем их фиктивной постановки на миграционный учет, получая за это денежное вознаграждение.В результате обыска по месту жительства задержанных полицейские изъяли большое количество готовых регистрационных бланков и миграционных карт, а также мобильные телефоны, ноутбуки и печати. Документацию злоумышленники печатали на домашнем принтере. Также установлено, что данные граждане использовали офис на одном из столичных рынков, где под видом оказания услуг страхования и ксерокопирования принимали заказы на регистрацию от приезжих.СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56