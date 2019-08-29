Юморист и помощница появились на закрытии Новой волны. И привлекли к себе всеобщее внимание.

Юморист и помощница появились на закрытии "Новой волны". И привлекли к себе всеобщее внимание.В Сочи закрывается 18-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Посмотреть на других и себя показать в New Wave Hall пришли 73-летний юморист Евгений Петросян с 29-летней любовницей Татьяной Брухуновой.Сладкая парочка села в центре зала, привлекая к себе всеобщее внимание. Танечка временами кокетливо прикрывала лицо веером и хихикала. Роль звезды ее, вероятно, смущала.Любопытные зрители в зале навели на них фотокамеры и шептались: "Как дед и внучка". Но влюбленные явно не стеснялись своих чувств.Напомним, из-за романа с молодой, но оборотистой тулячкой распался брак Евгения Петросяна с артисткой Еленой Степаненко, существовавший с 1985 по 2018 год.Теперь Татьяна Брухунова хвастается перед 25 тысячами поклонников в социальных сетях изысканными нарядами и гламурными путешествиями. На публике же с пожилым любовником она появилась впервые.