Стихия обрушила на улицы Владивостока тонны мусора. Дождь продолжает идти уже вторые сутки, сообщает ГТРК Владивосток.

Стихия обрушила на улицы Владивостока тонны мусора. Дождь продолжает идти уже вторые сутки, сообщает ГТРК "Владивосток".Дороги размывают потоки воды, смешанные с камнями. Расчистка улиц, вывоз упавших деревьев идет круглосуточно. Работает несколько десятков "коммунальщиков". Особую опасность представляют места, где произошел сход грунта. Как рассказал мастер МУП Алексей Мартов, таких участков много в Первомайском районе города. Иногда техника не помогает, приходится вести расчистку вручную.Некоторые участки улиц и пригородных территорий буквально потонули в воде. Как известно, накануне во Владивостоке был введен режим ЧС. Синоптики пока не радуют прогнозами. Дождь с сильным ветром продолжится. Жителям рекомендуют быть внимательными и осторожными.Мэр города Олег Гуменюк постоянно находится на связи с коммунальными службами, работающими во всех районах Владивостока. В эти дни он побывал в местах особо серьезных разрушений. И сегодня в связи с непогодой и непрекращающимися осадками губернатор края Олег Кожемяко объявил о введении в Приморье режима чрезвычайной ситуации.