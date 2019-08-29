Злоумышленник, изменив внешность, пришел в отделение банка на Воронцовской улице, где предъявил подложный паспорт и получил деньги с чужого счета...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 28-летнего жителя Подмосковья. Мужчина сообщил, что у него имеются два банковских вклада на расчетных счетах одного из банков, на которых находилась крупная сумма денежных средств. Проверив мобильное приложение банка, он обнаружил, что на счетах отсутствуют деньги, а вклады закрыты. Материальный ущерб составил около 10 миллионов 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства в г. Зеленограде задержали подозреваемого – 22-летнего москвича.По словам злоумышленника, он изменил свою внешность и пришел в отделение банка на Воронцовской улице, где предъявил подложный паспорт и получил деньги. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60