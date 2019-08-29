Президент Белоруссии Александр Лукашенко выделил актеру Жерару Депардье участок земли под Минском. Поступок Батьки люди восприняли неоднозначно. На главу государства посыпались упреки и обвинения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выделил актеру Жерару Депардье участок земли под Минском. Поступок Батьки люди восприняли неоднозначно. На главу государства посыпались упреки и обвинения.
Земельный надел Депардье получил на так называемом Минском
море – одном из крупнейших искусственных водохранилищ Белоруссии. Участок,
который актер получил в подарок от главы республики, стоит немалых денег.
"Думаю, пустая земля там бы стоила 100-300 тысяч долларов", – подсчитал
главный редактор издания "Наша Ніва" Егор Мартинович.
На Минском море у Депардье будут именитые соседи. Здесь
проживает биатлонистка Дарья Домрачева, полузащитник национальной сборной
Александр Глеб и другие состоятельные люди.
На щедрость белорусы отреагировали неоднозначно.
"Приобрести свой кусок земли рядом со столицей – недостижимая мечта для
большинства", – отмечает телеканал "Белсат".
Журналисты приводят мнения жителей Минска. Так, некоторые
комментаторы не увидели в подарке ничего предосудительного. Главное, полагают
они, чтобы актер вкладывал деньги в местную экономику.
Другие высказались более критично. "Белорусскому народу
ничего не выделяют, а почему-то знаменитостям выделяют?" – возмущаются минчане.
Люди недоумевают, чем Депардье мог заслужить "такую честь и
привилегию" от .
На подаренном участке актер планирует построить дом. Проект
уже готов, передает РИА Новости слова агента артиста Арно Фрилле. Он отметил,
что Депардье получил землю еще в 2015 году, когда приезжал в Минск.
Напомним, Жерар Депардье получил российское гражданство 1
января 2013 года. При этом он сохранил гражданство Франции.