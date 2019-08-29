Президент Белоруссии Александр Лукашенко выделил актеру Жерару Депардье участок земли под Минском. Поступок Батьки люди восприняли неоднозначно. На главу государства посыпались упреки и обвинения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выделил актеру Жерару Депардье участок земли под Минском. Поступок Батьки люди восприняли неоднозначно. На главу государства посыпались упреки и обвинения.Земельный надел Депардье получил на так называемом Минскомморе – одном из крупнейших искусственных водохранилищ Белоруссии. Участок,который актер получил в подарок от главы республики, стоит немалых денег."Думаю, пустая земля там бы стоила 100-300 тысяч долларов", – подсчиталглавный редактор издания "Наша Ніва" Егор Мартинович.На Минском море у Депардье будут именитые соседи. Здесьпроживает биатлонистка Дарья Домрачева, полузащитник национальной сборнойАлександр Глеб и другие состоятельные люди.На щедрость белорусы отреагировали неоднозначно."Приобрести свой кусок земли рядом со столицей – недостижимая мечта длябольшинства", – отмечает телеканал "Белсат".Журналисты приводят мнения жителей Минска. Так, некоторыекомментаторы не увидели в подарке ничего предосудительного. Главное, полагаютони, чтобы актер вкладывал деньги в местную экономику.Другие высказались более критично. "Белорусскому народуничего не выделяют, а почему-то знаменитостям выделяют?" – возмущаются минчане.Люди недоумевают, чем Депардье мог заслужить "такую честь ипривилегию" от .На подаренном участке актер планирует построить дом. Проектуже готов, передает РИА Новости слова агента артиста Арно Фрилле. Он отметил,что Депардье получил землю еще в 2015 году, когда приезжал в Минск.Напомним, Жерар Депардье получил российское гражданство 1января 2013 года. При этом он сохранил гражданство Франции.