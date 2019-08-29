Звезда фильма Человек-амфибия стала гостем Бориса Корчевникова. Владимир Коренев приехал в студию программы Судьба человека вместе с женой – Алефтиной Константиновой.

Звезда фильма "Человек-амфибия" стала гостемБориса Корчевникова. Владимир Коренев приехал в студию программы "Судьбачеловека" вместе с женой – Алефтиной Константиновой.Артист познакомился с супругой во время учебы в ГИТИСе.По словам актера, его избранница "была этакой тургеневской барышней".Сразу после получения дипломов Владимир и Алефтина поженились. Константиновасама сделала предложение Кореневу."Ранний брак удерживает от очень многих ошибок. Я очень рад,что женился, закончив институт. Иначе пошел бы по рукам, тетки разорвали бы накуски, наверное. А тут женился и был под присмотром", – сказал Коренев в эфирепрограммы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".По словам Алефтины Константиновой, начало семейной жизнибыло непростым. Какое-то время молодые жили в декорационном сарайчике Московскогодраматического театра имени Станиславского. Денег постоянно не хватало. Артистбрался за любую работу. Позже они получили комнату в общежитии.Константинова говорит, что тогда очень ревноваламужа. Рядом с ним всегда вились какие-то барышни."И ругались и все было, потому что за ним бегали толпы. Ревновалая его безумно в первое время. Только повернусь, а его уже увела за собой Светкакакая-нибудь. Это было как мешок с блохами – открылся и Коренева нет. Вот такоебыло существо. Мне ужасы снились", – рассказала жена звезды в программе .Супруги смогли преодолеть все трудности. Они вместе ужеболее 60 лет. Вырастили дочь. Народный артист признался ведущему шоу , что за свою долгую жизнь он понял, что любовь – это вечный страхпотерять ту, без которой он даже не может представить себе свое существование.