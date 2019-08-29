Звезда фильма Человек-амфибия стала гостем
Бориса Корчевникова. Владимир Коренев приехал в студию программы Судьба
человека вместе с женой – Алефтиной Константиновой.
Звезда фильма "Человек-амфибия" стала гостем
Бориса Корчевникова. Владимир Коренев приехал в студию программы "Судьба
человека" вместе с женой – Алефтиной Константиновой.
Артист познакомился с супругой во время учебы в ГИТИСе.
По словам актера, его избранница "была этакой тургеневской барышней".
Сразу после получения дипломов Владимир и Алефтина поженились. Константинова
сама сделала предложение Кореневу.
"Ранний брак удерживает от очень многих ошибок. Я очень рад,
что женился, закончив институт. Иначе пошел бы по рукам, тетки разорвали бы на
куски, наверное. А тут женился и был под присмотром", – сказал Коренев в эфире
программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
По словам Алефтины Константиновой, начало семейной жизни
было непростым. Какое-то время молодые жили в декорационном сарайчике Московского
драматического театра имени Станиславского. Денег постоянно не хватало. Артист
брался за любую работу. Позже они получили комнату в общежитии.
Константинова говорит, что тогда очень ревновала
мужа. Рядом с ним всегда вились какие-то барышни.
"И ругались и все было, потому что за ним бегали толпы. Ревновала
я его безумно в первое время. Только повернусь, а его уже увела за собой Светка
какая-нибудь. Это было как мешок с блохами – открылся и Коренева нет. Вот такое
было существо. Мне ужасы снились", – рассказала жена звезды в программе .
Супруги смогли преодолеть все трудности. Они вместе уже
более 60 лет. Вырастили дочь. Народный артист признался ведущему шоу , что за свою долгую жизнь он понял, что любовь – это вечный страх
потерять ту, без которой он даже не может представить себе свое существование.