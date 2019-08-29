Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. На это время выделенные деньги будут заморожены.

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. На это время выделенные деньги будут заморожены.Дональд Трамп наконец задумался, на что идут деньги его страны. Начать он решил со средств, которые выделяются и пропадают на Украине под видом помощи военной сферы.Политик хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США, передает . В проверке примут участие министр обороны страны Марк Эспер и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Отмечается, что на время ее проведения все деньги, выделенные Украине в качестве военной помощи, будут заморожены.В нынешнем финансовом году только для этих целей Вашингтон перевел Киеву 250 миллионов долларов, передает телеканал "". Они должны были пойти на закупку вооружения и снаряжения, а также на обучение личного состава. Куда средства пошли на самом деле покажет проверка.Сомнения в чистоплотности украинской стороны можно рассматривать как своего рода пощечину киевскому режиму. А вслед за ней может последовать и довольно мощный удар – отказ от дальнейшего финансирования. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит быть готовым и к такому развитию событий."Я думаю, что есть такая вероятность... Трамп хотел бы избавиться от наследия Обамы в этом вопросе", – цитирует эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.Впрочем, весомого практического значения ля украинской военной машины эти деньги в любом случае не имели, хотя и играли важную символическую роль. "Это скорее элемент политики или даже элемент демонстрации, который к военным возможностям Украины особого отношения не имеет", – подчеркнул Владимир Брутер.О том, что может стоять за подобным демонстративным пренебрежением Дональда Трампа ро отношению к Владимиру Зеленскому, рассказал руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов. "Я думаю, это политический жест в направлении Путина, мол "вот видите, я по отношению к Украине веду достаточно осторожную политику", – цитирует эксперта."И Трамп прав, когда говорит, что “множество проблем непосредственно связано с позицией России, так что нам без нее обсуждать? Давайте приглашать Россию", – добавил он.Тем временем пользователи Сети отметили, что для принятия такого решения достаточно просто уметь считать деньги. Дескать, на Украине даже самые преданные своему делу патриоты редко когда забывают про собственный материальный интерес. А Дональд Трамп, как бизнесмен, на первый план ставит эффективность собственных инвестиций.Впрочем, при желании в таком решении можно найти и еще более тонкую подоплеку. "В принципе, это и стоило ожидать. Одновременный удар по "украинскому другу" Порошенко и "американскому другу" Байдену", – цитирует "" одного из комментаторов. Он добавил, что подобное решение придется как нельзя кстати для предвыборной компании Дональда Трампа.А вот кому после подобных слов президента США не поздоровится, так это . Украинского лидера и до этого успели обвинить в том, что он недостаточно яростно отстаивает интересы своей страны и провоцирует один внешнеполитический провал за другим. После подобного демарша Вашингтона политику стоит ожидать настоящего шквала критики.