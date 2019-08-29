Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Как сообщает издание Politico, он хочет убедиться, что средства используются в интересах США.

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации.По словам источника, Трамп хочет убедиться, что средства используются в интересах США. Ранее американцы планировали выделить дополнительно 250 миллионов долларов на подготовку и обеспечение вооруженных сил Украины​​​. Однако сейчас эти деньги заморожены, пока идет рассмотрение вопроса.Как сообщает РИА Новости, заниматься пересмотром помощи Украине будут министр обороны США Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон.