В общей сложности жители Коврова должны за электричество почти 56 миллионов рублей

В общей сложности жители Коврова должны за электричество почти 56 миллионов рублей28 августа в Коврове во время рейда по взысканию долгов за электроэнергию арестовали автомобиль Volkswagen. Его хозяин задолжал 53 тысячи рублей.Рейд проводила компания «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами. В тот же день за долги арестовали холодильник, микроволновую печь и телевизор. Владельцам дают 10 дней на погашение задолженности. В противном случае имущество продадут.В общей сложности жители Коврова должны за электричество почти 56 миллионов рублей. 375 неплательщикам в этом году уже отключили электроэнергию.