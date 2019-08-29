Об этом компания сообщила на своем официальном сайте

Об этом компания сообщила на своем официальном сайтеБанк России отозвал лицензию у страховой компании «Сервисрезерв». Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.Лицензию отозвали в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов, из-за чего возникла угроза потери денег для клиентов фирмы.Компанию «Сервисрезерв» зарегистрировали в 1992 году. Там оказывали услуги личного страхования, страхования недвижимости и автострахования для жителей Владимирской, Рязанской, Нижегородской и Ярославской областей.