По некоторым данным, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженятся уже в середине сентября. По слухам, влюбленные решили быстро оформить отношения из-за беременности телеведущей. Однако не все так однозначно.

По некоторым данным, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженятся уже в середине сентября. По слухам, влюбленные решили быстро оформить отношения из-за беременности телеведущей. Однако не все так однозначно.Ксения Собчак продолжает подогревать интерес общественности к своей частной жизни. Говорят, в последнее время доходы скандально известной телеведущей упали, поэтому якобы она идет на все, чтобы быть в центре внимания, ведь от популярности напрямую зависит ее финансовое положение. Недавно гламурная блондинка снялась в видео, на котором особо наблюдательные поклонники умудрились разглядеть округлившийся живот и на все лады начали поздравлять Ксению со скорым прибавлением в семействе.Дальше – больше. Блогер Лена Миро, известная своими острыми высказываниями и комментариями о жизни знаменитостей, сделала вывод, будто именно с беременностью Ксении Собчак связана скорая свадьба влюбленных, якобы назначенная на середину сентября. Но не все так однозначно.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая опубликовала свежее видео, на котором предстала в черном платье с открытыми плечами, сидящее по фигуре. В ролике гламурная блондинка, виляя задом, эффектно подходит к магазину, где в дверях сталкивается с другими посетителями. Те, немедленно узнав Ксению Собчак, просят у нее разрешения сфотографироваться. Та не отказывает. После успешной съемки телеведущая скрывается за дверью магазина.Судя по комментариям, пользователи Сети, внимательно разглядевшие фигуру телеблондинки, не обнаружили у нее большого живота. "А где беременный живот??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.), ", "Чет беременностью даже не пахнет...", "Мне кажется Ксюша не беременна от богомола", "А писали, что Собчак ждет ребенка. Ниче не видно(", "куда пропал живот????" – высказались подписчики. Сама предпочитает не комментировать подробности своей частной жизни.