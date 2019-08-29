Пассажирский самолет Международных авиалиний Украины едва не укатился от терминала аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве из-за ошибки наземного персонала. Камера наблюдения зафиксировала побег лайнера.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" едва не укатился от терминала аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве из-за ошибки наземного персонала, сообщает Ynet. Камера наблюдения зафиксировала "побег" лайнера.Инцидент произошел около девяти часов вечера 15 августа, однако запись появилась только на этой неделе. На кадрах видно, как Boeing 737 неожиданно отсоединяется от буксировщика и катится назад. Сотрудник наземных служб воздушной гавани пусть не с первой попытки, но смог подать знак пилотам, и те остановили самолет.По счастливой случайности Чп обошлось без травм и повреждений, поскольку рядом не было других самолетов и автомобилей.