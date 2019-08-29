Актер посетил Венецианский кинофестиваль. Там Брэд Питт продемонстрировал татуировку, набитую в честь бывшей супруги.

Актер посетил Венецианский кинофестиваль. Там Брэд Питт продемонстрировалтатуировку, набитую в честь бывшей супруги.На красной дорожке старейшего кинофорумапланеты 55-летний артист не появился. Зато засветился несколькими часами раньшеперед камерами папарацци.Днем Брэд Питт раздал несколько интервью.Выглядел он прекрасно – видно, что послеразвода с Джоли взялся за себя. Актер предстал подтянутым, стройным, в кепке ифутболке одного тона и черных брюках. Помахав фотографам,Брэд Питт показал тату на запястье. После расставания со звездойГолливуда он решил не сводить ее, оставив память об экс-возлюбленной.На руке у знаменитостикрасуются первые буквы имен его жены и всех детей – родных и приемных, передаетсайт . При этом буква А (Анджелина) отделена большимкрестом от букв, обозначающих имена наследников.Известно, что у есть и еще одна татуировка, набитая в честь Джоли. Но сохранилась ли она –неизвестно, поскольку ее скрывала футболка. Так, на животе у артиста есть дата рожденияАнджелины на кхмерском языке. Такую же с датой рождения актера, сделала себе всвое время и она.Напомним, АнджелинаДжоли и развелись в апреле. Процесс занял два с половиной года.Все шестеро детей остались жить с актрисой. Суд разрешил актеру проводитьс детьми столько времени, сколько он захочет.