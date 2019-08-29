Актер посетил Венецианский кинофестиваль. Там Брэд Питт продемонстрировал
татуировку, набитую в честь бывшей супруги.
Актер посетил Венецианский кинофестиваль. Там Брэд Питт продемонстрировал
татуировку, набитую в честь бывшей супруги.
На красной дорожке старейшего кинофорума
планеты 55-летний артист не появился. Зато засветился несколькими часами раньше
перед камерами папарацци.
Днем Брэд Питт раздал несколько интервью.
Выглядел он прекрасно – видно, что после
развода с Джоли взялся за себя. Актер предстал подтянутым, стройным, в кепке и
футболке одного тона и черных брюках. Помахав фотографам,
Брэд Питт показал тату на запястье. После расставания со звездой
Голливуда он решил не сводить ее, оставив память об экс-возлюбленной.
На руке у знаменитости
красуются первые буквы имен его жены и всех детей – родных и приемных, передает
сайт . При этом буква А (Анджелина) отделена большим
крестом от букв, обозначающих имена наследников.
Известно, что у есть и еще одна татуировка, набитая в честь Джоли. Но сохранилась ли она –
неизвестно, поскольку ее скрывала футболка. Так, на животе у артиста есть дата рождения
Анджелины на кхмерском языке. Такую же с датой рождения актера, сделала себе в
свое время и она.
Напомним, Анджелина
Джоли и развелись в апреле. Процесс занял два с половиной года.
Все шестеро детей остались жить с актрисой. Суд разрешил актеру проводить
с детьми столько времени, сколько он захочет.