Брэд Питт посетил Венецианский кинофестиваль. Там актер продемонстрировал
татуировку, набитую в честь бывшей супруги.
Брэд Питт посетил Венецианский кинофестиваль. Там актер продемонстрировал
татуировку, набитую в честь бывшей супруги.
На красной дорожке старейшего кинофестиваля 55-летний артист не появился, зато несколькими часами раньше "засветился" перед папарацци. А днем Брэд Питт дал несколько интервью.
Выглядел актер прекрасно – видно, что после
развода взялся за себя. Подтянутый и стройный Питт помахал фотографам, показав тату на запястье. Судя по всему, расставшись с Анджелиной Джоли, он решил не сводить изображение и оставить память об экс-возлюбленной.
На руке у знаменитости
красуются первые буквы имен его жены, а также детей – родных и приемных, пишет сайт . При этом А отделена большим
крестом от букв, обозначающих имена отпрысков.
У есть и другая татуировка, набитая в честь голливудской дивы. Сохранилась ли она – неизвестно. На животе у него была набита дата рождения
Анджелины на кхмерском языке. Тату с датой рождения Брэда сделала и актриса.
Напомним, что Анджелина
Джоли и развелись в апреле. Процесс занял два с половиной года.
Все шестеро детей остались с матерью. Суд разрешил актеру проводить
с ними столько времени, сколько он захочет.