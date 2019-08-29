Брэд Питт посетил Венецианский кинофестиваль. Там актер продемонстрировал татуировку, набитую в честь бывшей супруги.

Брэд Питт посетил Венецианский кинофестиваль. Там актер продемонстрировалтатуировку, набитую в честь бывшей супруги.На красной дорожке старейшего кинофестиваля 55-летний артист не появился, зато несколькими часами раньше "засветился" перед папарацци. А днем Брэд Питт дал несколько интервью.Выглядел актер прекрасно – видно, что послеразвода взялся за себя. Подтянутый и стройный Питт помахал фотографам, показав тату на запястье. Судя по всему, расставшись с Анджелиной Джоли, он решил не сводить изображение и оставить память об экс-возлюбленной.На руке у знаменитостикрасуются первые буквы имен его жены, а также детей – родных и приемных, пишет сайт . При этом А отделена большимкрестом от букв, обозначающих имена отпрысков.У есть и другая татуировка, набитая в честь голливудской дивы. Сохранилась ли она – неизвестно. На животе у него была набита дата рожденияАнджелины на кхмерском языке. Тату с датой рождения Брэда сделала и актриса.Напомним, что АнджелинаДжоли и развелись в апреле. Процесс занял два с половиной года.Все шестеро детей остались с матерью. Суд разрешил актеру проводитьс ними столько времени, сколько он захочет.