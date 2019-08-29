Итальянские сейсмологи предупреждают о возможности нового извержения вулкана на острове Стромболи. Накануне специалисты зафиксировали взрыв высокой интенсивности. Огненная гора выбросила столб пепла и песка.

Итальянские сейсмологи предупреждают о возможности нового извержения вулкана на острове Стромболи. Накануне специалисты зафиксировали взрыв высокой интенсивности. Огненная гора выбросила столб пепла и песка. На склонах начались сильные пожары — их сейчас тушат спасатели, сообщает телеканал "Россия 24".Местные СМИ пишут, что вулкан вызвал панику среди туристов. Отдыхающие были в шоке от того, что с неба посыпался пепел и мелкие камни. Впрочем, ни среди туристов, ни среди местных жителей — пострадавших нет.