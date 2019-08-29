Зломышленники, действуя в составе организованной группы и не имея обязательного разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли незаконную банковскую деятельность...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД по ТинАО пресечена незаконная банковская деятельность организованной группы с доходом свыше 9 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе предварительного расследования установлено, что трое злоумышленников в возрасте от 38 до 63 лет, действуя в составе организованной группы и не имея обязательного разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Так, злоумышленники, используя реквизиты юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, проводили операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, «транзиту» денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им фирм.В результате противоправной деятельности данные граждане извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных им организаций, в размере свыше 9 млн рублей.Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ТинАО совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски в 16 жилищах и в 3 офисных помещениях, в ходе которых изъяты печати различных юридических лиц, первичные документы и электронные носители информации, используемые злоумышленниками для осуществления незаконной деятельности.Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В настоящее время в отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им предъявлено обвинение.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53