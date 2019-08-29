Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Муромский» в октябре прошлого года.

Муромским городским судом вынесен приговор в отношении 35-летней местной жительницы и 48-летнего жителя Нижегородской области. Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Муромский» в октябре прошлого года.Сотрудниками полиции установлено, что с октября 2016 по апрель 2018 обвиняемая, занимавшая в организации должность бухгалтера, передавала вверенную ей топливную карту сообщнику, который предлагал водителям автомобилей на заправках во Владимирской и Нижегородской областях за вознаграждение использовать карту для покупки бензина по цене ниже установленной.В результате незаконной деятельности было похищено более 58 тонн топлива.Сумма ущерба, причиненного мошенническими действиями обвиняемых, превысила два миллиона рублей.В ходе следствия фигуранты свою вину признали и полностью возместили причиненный ущерб.Судом им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года условно с испытательным сроком два года.Приговор в законную силу не вступил.