Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Муромский» в октябре прошлого года.
Муромским городским судом вынесен приговор в отношении 35-летней местной жительницы и 48-летнего жителя Нижегородской области. Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Муромский» в октябре прошлого года.
Сотрудниками полиции установлено, что с октября 2016 по апрель 2018 обвиняемая, занимавшая в организации должность бухгалтера, передавала вверенную ей топливную карту сообщнику, который предлагал водителям автомобилей на заправках во Владимирской и Нижегородской областях за вознаграждение использовать карту для покупки бензина по цене ниже установленной.
В результате незаконной деятельности было похищено более 58 тонн топлива.
Сумма ущерба, причиненного мошенническими действиями обвиняемых, превысила два миллиона рублей.
В ходе следствия фигуранты свою вину признали и полностью возместили причиненный ущерб.
Судом им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года условно с испытательным сроком два года.
Приговор в законную силу не вступил.