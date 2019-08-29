Провести его хотят уже к концу года

Провести его хотят уже к концу годаВ этом году в Коврове благоустраивают 5 общественных территорий: парк Экскаваторостроителей, площадь Победы, сквер имени Никитина, сквер Оружейников и сквер имени Малеева и Кангина.На приведение их в порядок выделят более 52 миллионов рублей. В парках и скверах решили оборудовать точки WI-FI и USB-розетки.Также в этом году в городе оружейников проведут капитальный ремонт 27 многоквартирных домов и обустроят 12 дворов, где приведут в порядок подъезды, установят урны и лавочки, отремонтируют тротуары, поставят детские площадки.