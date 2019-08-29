В Екатеринбурге следователи начали проверку обстоятельств смерти женщины на операционном столе в Госпитале ветеранов войн.

В Екатеринбурге следователи начали проверку обстоятельств смерти женщины на операционном столе в Госпитале ветеранов войн.По информации местных СМИ, проблемы со здоровьем у жительницы города Полевской начались после удаления зуба в местной поликлинике. В екатеринбургскую больницу она была доставлена с жалобами на боль в деснах и воспаление шеи. Хирурги начали операцию, но трубку, которая подает кислород, врачи направили не в трахею, а в пищевод. В результате женщина умерла от гипоксии. По некоторым данным, проводившие операцию медики были пьяны.О смерти пациентки ни в полицию, ни в СК, сотрудники больницы не сообщили."Выясняются обстоятельства смерти, будет проверяться качество и своевременность оказания медпомощи, устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.