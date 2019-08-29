В Раменском районе Подмосковья сотрудники правоохранительных органов обнаружили участок площадью около 3 гектаров с дикорастущей коноплей. Результаты исследования показали, что изъятые образцы растений являются наркотическим средством - марихуаной.

В Раменском районе Подмосковья сотрудники правоохранительных органов обнаружили участок площадью около 3 гектаров с дикорастущей коноплей. Результаты исследования показали, что изъятые образцы растений являются наркотическим средством — марихуаной.В результате скашивания с использованием специальной техники, перепахивания почвы и сжигания очаг произрастания наркотика был ликвидирован. Общая масса уничтоженных растений составила более 3 тонн, передает ТАСС.