Пенсионерка рассказала, что неизвестный мужчина, представившись другом ее сына, сообщил о том, что тот попал в ДТП и ему срочно требуется финансовая помощь...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 65-летняя жительница Восточного округа. Пенсионерка рассказала, что неизвестный мужчина, представившись другом ее сына, сообщил о том, что тот попал в ДТП и ему срочно требуется финансовая помощь в размере 350 тысяч рублей. Растерянная пенсионерка не смогла отказать незнакомцу и сняла со своего банковского счета деньги, которые и передала злоумышленнику. Через некоторое время пожилая москвичка позвонила родственнику и, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого на Свободном проспекте. Им оказался 44-летний ранее судимый безработный москвич.Следственным отделом ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Уважаемые граждане! УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что очень часто мошенники звонят гражданам, как правило, пенсионного возраста, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, родственниками или друзьями семьи, и сообщают заведомо ложные сведения о том, что ваш родственник попал в ДТП или совершил преступление и для решения проблемы необходима определенная денежная сумма, за которой приедет некий курьер.Если вам позвонили по телефону и сообщили, что ваш родственник попал в неприятности и ему срочно нужны деньги – не волнуйтесь и не поддавайтесь панике. Скажите позвонившему, что сможете собрать нужную сумму, свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!Если вы поняли, что стали объектом внимания мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию!Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73