Злоумышленник похитил силовой кабель с одной из строительных площадок и сдал его в пункт по приему лома цветного металла...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении силового кабеля на сумму более 1 млн 300 тысяч рублей.В полицию с заявлением обратился представитель одной из коммерческих организаций. Мужчина сообщил, что со строительного объекта в Сибирском проезде неизвестные похитили несколько катушек силового кабеля различных марок. Материальный ущерб составил более 1 миллиона 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Таганской улице задержали подозреваемого – 46-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья. Злоумышленник успел сдать похищенный кабель в один из пунктов по приему лома цветного металла, а вырученными деньгами распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФПресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60