В торжественной обстановке свой удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, получили жители столицы, достигшие 14-летнего возраста...

В торжественной обстановке свой первый документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, получили жители столицы, достигшие 14-летнего возраста.Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко пригласил 10 ребят на торжественную церемонию вручения их первого основного документа – паспорта гражданина Российской Федерации.Перед началом церемонии Дмитрий Сергиенко отметил, что получив данный документ, в жизни ребят появятся не только права, но и обязанности:«Вы получили основной документ - паспорт гражданина Российской Федерации. С сегодняшнего дня вам важно уметь принимать гражданскую ответственность, а также правильно выстраивать приоритеты собственной жизни. Мы, взрослые, рассчитываем на вас. Добиваясь больших результатов, вы будете вносить нужный вклад в будущее развитие нашей страны. Вам и вашим сверстникам, так или иначе, придется определять дальнейшую судьбу нашей страны. Вы должны с честью и гордостью пронести звание гражданина России».Также к присутствующим обратился секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев. «Очень важно, чтобы у вас в памяти осталась эта важная и трогательная церемония получения вашего первого и главного документа – российского паспорта», - отметил Вадим Бреев. Также он сообщил, что состоявшаяся церемония проходит в преддверии замечательных дат – Дня знаний и 300-летия подразделений по вопросам миграции. В связи с этим он поблагодарил сотрудников Управления за их работу и помощь гражданам, столкнувшихся с различными жизненными ситуациями.В завершении церемонии ребятам вручили Конституцию Российской Федерации и пожелали каждому из них добиться высоких результатов на их жизненном пути.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве