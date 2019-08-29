Известный телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику своих программ на телеканале Россия 1 из-за того, что там слишком часто поднимается вопрос Украины. Он отметил, что зрителям эта тема интереснее и ближе, чем происходящее в самой России.

Известный телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику своих программ на телеканале "Россия 1" из-за того, что там слишком часто поднимается вопрос Украины. Он отметил, что зрителям эта тема интереснее и ближе, чем происходящее в самой России.Владимир Соловьев часто подвергается критике со стороны недоброжелателей за свой якобы нездоровый интерес к Украине. Дескать, пока в России существует великое множество самых разных тем, которые требуют пристального внимания со стороны общественности, ведущий все время уделяет происходящему в соседней стране.Сам он в интервью telegram-каналу "Подъем" объяснил, что такой выбор сделали сами телезрители. "Смотрят Украину, потому что, во-первых, это альтернативная история России, затем потому что там живые настоящие эмоции", – цитирует Владимира Соловьева. Ведущий напомнил, что в 2018 году, когда в России обсуждалось повышение пенсионного возраста он специально большое число эфиров посвящал именно этой теме. Однако рейтинг тех программ оказывался крайне низким.Удивляться такому избирательному вниманию зрителей не стоит. "Хочу напомнить, что еще Достоевский писал об особенности русского характера, о его вовлеченности в мировые события. Наш человек, в отличие от американского, гораздо больше экстраверт, чем интроверт, в политическом плане", – напомнил ."Всегда традиционно волновало гораздо больше происходящее вокруг, чем происходящее внутри", – подчеркнул ведущий.Отметим, на Украине на интерес отвечают взаимностью. Украинцы следят за выпусками его шоу едва ли не внимательнее, чем россияне. Например, слова ведущего о том, что активная работа по возвращению русских "от Донбасса до Приднестровья" способна спровоцировать Третью Мировую войну были восприняты читателями украинской прессы как призыв к ней.